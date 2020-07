Borghetto, ladri in azione: i carabinieri divulgano "l'identikit" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Borghetto, Lodi,, 22 luglio 2020 - Furto in abitazione, i carabinieri divulgano l'identikit dei presunti ladri per difendere gli altri cittadini. L'idea di sfruttare i social e i giornali per evitare ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Borghetto ladri Borghetto, ladri in azione: i carabinieri divulgano "l'identikit" IL GIORNO Borghetto, ladri in azione: i carabinieri divulgano "l'identikit"

Borghetto (Lodi), 22 luglio 2020 - Furto in abitazione, i carabinieri divulgano l’identikit dei presunti ladri per difendere gli altri cittadini. L’idea di sfruttare i social e i giornali per evitare ...

Ladri in casa rubano gioielli e ricordi di famiglia: i residenti rientrano e trovano l'appartamento sottosopra

CASTELPLANIO - Ladri d’appartamento in azione nella tarda serata di venerdì in via Togliatti, in un’abitazione al confine tra le frazioni di Stazione e di Borgo Loreto, non lontano dalla chiesa parroc ...

Borghetto (Lodi), 22 luglio 2020 - Furto in abitazione, i carabinieri divulgano l’identikit dei presunti ladri per difendere gli altri cittadini. L’idea di sfruttare i social e i giornali per evitare ...CASTELPLANIO - Ladri d’appartamento in azione nella tarda serata di venerdì in via Togliatti, in un’abitazione al confine tra le frazioni di Stazione e di Borgo Loreto, non lontano dalla chiesa parroc ...