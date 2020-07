Agricoltura: Crea, nel primo trimestre 2020 valore aggiunto -1,9% (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA, ITALPRESS, - Anche l'Agricoltura, come gli altri settori produttivi dell'economia italiana, ha risentito dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia in atto, registrando nel primo trimestre ... Leggi su gazzettadelsud

CREA_Ricerca : RT @AgriculturaIT: Covid-19, battuta d’arresto per l’agricoltura. @CREA_Ricerca : in calo valore aggiunto, occupazione e produzione. Cresco… - lorenzobenocci : RT @AgriculturaIT: Covid-19, battuta d’arresto per l’agricoltura. @CREA_Ricerca : in calo valore aggiunto, occupazione e produzione. Cresco… - Notiziedi_it : Agricoltura: Crea, nel primo trimestre 2020 valore aggiunto -1,9% - Italpress : Agricoltura: Crea, nel primo trimestre 2020 valore aggiunto -1,9% - AgriculturaIT : Covid-19, battuta d’arresto per l’agricoltura. @CREA_Ricerca : in calo valore aggiunto, occupazione e produzione. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura Crea Crea, Covid taglia il valore aggiunto in agricoltura -1,9% - Terra & Gusto Agenzia ANSA Consumo suolo, persi altri 57 milioni di metri quadrati di territorio

Tra il 2012 e il 2019, la perdita dovuta al consumo di suolo in termini di produzione agricola complessiva, stimata insieme al Crea, raggiunge i 3,7 milioni di quintali.

Imola: CLAI lancia il nuovo logo firmato Rob Janoff

Siamo una cooperativa agricola che dal 1962 è sempre stata al passo con i ... Capace di innovare in modo etico e sostenibile il settore agroalimentare italiano, creando una forte connessione con il ...

Tra il 2012 e il 2019, la perdita dovuta al consumo di suolo in termini di produzione agricola complessiva, stimata insieme al Crea, raggiunge i 3,7 milioni di quintali.Siamo una cooperativa agricola che dal 1962 è sempre stata al passo con i ... Capace di innovare in modo etico e sostenibile il settore agroalimentare italiano, creando una forte connessione con il ...