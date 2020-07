A Firenze multe per chi vende gadget fascisti. E Fratelli d'Italia si schiera con i nostalgici della dittatura (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non al fascismo che è vietato per legge: il Comune di Firenze ha innalzato da 25 a 400 euro le sanzioni per chi fa esposizione o vendita di gadget, souvenir abbigliamento o simili che inneggino o ... Leggi su globalist

zazoomblog : A Firenze multe per chi vende gadget fascisti. E Fratelli dItalia si schiera con i nostalgici della dittatura -… - radiosilvana : RT @Gianluc54410558: Firenze, multe più salate per chi vende gadget fascisti: sanzioni da 400 euro - rep_firenze : Firenze, salasso anti-movida: multe da 400 euro per chi vende alcolici dopo le 20 [di ELISABETTA BERTI] [aggiorname… - cesarebrogi1 : RT @Gianluc54410558: Firenze, multe più salate per chi vende gadget fascisti: sanzioni da 400 euro - giap87625642 : RT @Gianluc54410558: Firenze, multe più salate per chi vende gadget fascisti: sanzioni da 400 euro -