Vertice Ue, accordo raggiunto su Recovery Fund da 750 miliardi. Conte: 'Tutelata la dignità dell'Italia' (Di martedì 21 luglio 2020) I leader europei hanno raggiunto un accordo sul Recovery Fund e il Bilancio Ue 2021-2027 dopo il Vertice Ue più lungo della storia. Lo annuncia il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

I capi di Stato e di governo hanno approvato il pacchetto da 750 miliardi per la ricostruzione post-pandemia, suddiviso in 390 di sovvenzioni e 360 di prestiti. I 'frugali' strappano una riduzione dei ...(Teleborsa) - Inizialmente in programma alle 16, la plenaria è già slittata alle 17. Ma al quarto giorno di vertice, dopo una maratona di trattative ufficiali e negoziati sottotraccia "nei corridoi" , ...