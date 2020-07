Super bonus 110%: le novità dopo la conversione del dl Rilancio (Di martedì 21 luglio 2020) Nella seduta dello scorso 16 luglio il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in Legge del DL 34/2020. In sede di conversione, è stato integralmente riscritto l’art. 119 con rilevanti modifiche al Super bonus 110% rispetto al testo originale. A chi spetta e per quali immobili? La platea dei possibili fruitori dell’agevolazioni si è notevolmente allargata, avendo il legislatore eliminato il riferimento al solo immobile “abitazione principale”. Dentro quindi le seconde case, le unità “plurifamiliari” (es. le villette a schiera), e confermati ovviamente i condomìni. Per le persone fisiche attenzione però al numero massimo di 2 unità immobiliari agevolabili oltre gli interventi effettuati sulle parti comuni ... Leggi su quifinanza

