Processo Eni, chiesti otto anni di carcere per Descalzi e Scaroni (Di martedì 21 luglio 2020) La procura ha chiesto otto anni di carcere per Descalzi e il suo predecessore Scaroni. Il procuratore aggiunto di Milano Fabio de Pasquale insieme al pm Sergio Spadaro, hanno richiesto al Tribunale di Milano di condannare l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il suo predecessore Paolo Scaroni a otto anni di carcere. Entrambi sono … L'articolo Processo Eni, chiesti otto anni di carcere per Descalzi e Scaroni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

