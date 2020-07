Minori: da Camera sì a commissione inchiesta su comunità (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Con 402 favorevoli e un contrario la Camera ha approvato in via definitiva la legge per l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono Minori. Leggi su iltempo

afgianas : RT @MichelaRostan: #Camera approva all'unanimità legge per #assegnounico e #universale figli. Una norma di civiltà e tutela per famiglie e… - Rossana44792035 : RT @MichelaRostan: #Camera approva all'unanimità legge per #assegnounico e #universale figli. Una norma di civiltà e tutela per famiglie e… - TV7Benevento : Minori: da Camera sì a commissione inchiesta su comunità... - Montecitorio : Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono… - archmeo : RT @MichelaRostan: #Camera approva all'unanimità legge per #assegnounico e #universale figli. Una norma di civiltà e tutela per famiglie e… -

Ultime Notizie dalla rete : Minori Camera Minori: da Camera sì a commissione inchiesta su comunità Il Tempo Minori: da Camera sì a commissione inchiesta su comunità

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Con 402 favorevoli e un contrario la Camera ha approvato in via definitiva la legge per l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse ...

Tragedia nel mondo della movida, muore nel sonno il titolare di Extrahop

Morto nel sonno il titolare delle Beershop Extrahop. La tragedia si è consumata questa notte nell’abitazione in cui Nazareno Ferrari viveva con la moglie e un figlio piccolo. Ad accorgersene sarebbe s ...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Con 402 favorevoli e un contrario la Camera ha approvato in via definitiva la legge per l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse ...Morto nel sonno il titolare delle Beershop Extrahop. La tragedia si è consumata questa notte nell’abitazione in cui Nazareno Ferrari viveva con la moglie e un figlio piccolo. Ad accorgersene sarebbe s ...