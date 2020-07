Made in Sud, Stefano De Martino provocato: “Fai pure il Marrone…” (Di martedì 21 luglio 2020) Nell’ultima puntata Stefano De Martino viene provocato sulla voce di gossip inerente una sua eventuale relazione con Emma Marrone Gran finale ieri sera per l’ultima puntata della stagione di Made in Sud, il fortunatissimo programma comico di Rai Due. Tra i conduttori anche Stefano De Martino, il ballerino napoletano ex compagno di Belen Rodriguez. Ancora una volta il comico napoletano Peppe Iodice ha bersagliato il ballerino sulla sua vita sentimentale, scherzando sul suo rapporto ormai finito con la showgirl argentina, tema solito di Iodice che spesso ha “provocato” De Martino in merito. Ma questa volta ha aggiungo qualcosa in più. Non ha provato solo a fare battute su questa storia finita ma anche su ... Leggi su bloglive

