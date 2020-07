Il Met di New York inizia a far pagare i concerti in streaming (Di martedì 21 luglio 2020) Il Metropolitan Opera House , Met, di New York ha iniziato a far pagare alcuni concerti in streaming dei suoi artisti migliori, dopo aver deliziato per mesi i fan con delle performance gratuite sul ... Leggi su tgcom24.mediaset

Il Metropolitan Opera House (Met) di New York ha iniziato a far pagare alcuni concerti in streaming dei suoi artisti migliori, dopo aver deliziato per mesi i fan con delle performance gratuite sul web ...

Musei: Frick a New York riapre nel 2021 su Madison Avenue

NEW YORK. – Mentre il lockdown continua per gli altri musei di New York e il Met annuncia la riapertura delle gallerie alla fine di agosto, per la Frick Collection si apre una nuova era: il museo, fin ...

