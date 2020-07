Ida Platano non si vergogna | Fisico in bella vita per l’ex di Uomini e Donne (Di martedì 21 luglio 2020) Ida Platano non vuole cedere alle critiche e decide di mostrare nuovamente il suo Fisico all’interno del suo profilo Instagram. Quali sono state le sue parole? La ex dama di Uomini e Donne non sta attraverso un periodo bellissimo, negli ultimi giorni infatti, sono stati tantissime le critiche nei confronti del suo Fisico soprattutto per … L'articolo Ida Platano non si vergogna Fisico in bella vita per l’ex di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Ida Platano dolce compagnia | Ex di Uomini e Donne ricomincia senza Riccardo - infoitcultura : Trono over, Ida Platano preoccupa i fan: “Magrissima” | La foto incriminata - ItaTvfan : Uomini e donne Over Ida Platano e Riccardo Guarnieri i motivi del nuov... - newsnewsgossip : Ida Platano e Riccardo Guarnieri: storia al capolinea, ecco perché è finita di nuovo ? - soleilhar : va letto con la voce di ida platano -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano Trono over, Ida Platano preoccupa i fan: “Magrissima” | La foto incriminata MeteoWeek Ida Platano non si vergogna | Fisico in bella vita per l’ex di Uomini e Donne

La ex dama di Uomini e Donne non sta attraverso un periodo bellissimo, negli ultimi giorni infatti, sono stati tantissime le critiche nei confronti del suo fisico soprattutto per le sue gambe. Secondo ...

Ida Platano dolce compagnia | Ex di Uomini e Donne ricomincia senza Riccardo

La ex dama di Uomini e Donne sta affrontando un periodo difficile dopo la rottura definitiva con Riccardo Guarnieri. Le loro future nozze infatti, sembrano ormai un lontano ricordo per Ida Platano che ...

La ex dama di Uomini e Donne non sta attraverso un periodo bellissimo, negli ultimi giorni infatti, sono stati tantissime le critiche nei confronti del suo fisico soprattutto per le sue gambe. Secondo ...La ex dama di Uomini e Donne sta affrontando un periodo difficile dopo la rottura definitiva con Riccardo Guarnieri. Le loro future nozze infatti, sembrano ormai un lontano ricordo per Ida Platano che ...