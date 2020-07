Giallo a Sorrento: spunta un’anomala scena del crimine (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Giallo in costiera dove a Sorrento questa mattina è spuntata un’anomala scena del crimine. Un enorme mozzicone di sigaretta compare nella centralissima piazza Tasso. Sul posto un fotografo intento a raccogliere le informazioni per svolgere le indagini, mentre l’area è delimitata dai nastri scientifica. Il tutto in pieno stile Csi. Mentre le vittime, stando alle figure in gesso tracciate dagli inquirenti, sarebbero gli animali che circondano il mare della costiera sorrentina. Per fortuna non si tratta di una vera scena del crimine ma bensì di un installazione artistica posta da ignoti per sensibilizzare, molto probabilmente, l’opinione pubblica sul tema ... Leggi su anteprima24

Nella centralissima piazza Tasso a Sorrento, è comparsa un'area delimitata dai nastri della scientifica. Le vittime sono pesci e animali marini. Cittadini e turisti stupiti ma anche incuriositi ...

