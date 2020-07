Boris Giuliano, 41 anni dall’assassinio (Di martedì 21 luglio 2020) È la mattina del 21 luglio 1979, il capo della squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano si trova nel bar Lux, in via Di Blasi a Palermo. Ebbe appena il tempo di bere il suo caffè, quando nel locale entrò un uomo, armato. Prima che chiunque fosse presente potesse agire, l’uomo colse di spalle, vigliaccamente, … Leggi su periodicodaily

È la mattina del 21 luglio 1979, il capo della squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano si trova nel bar Lux, in via Di Blasi a Palermo. Ebbe appena il tempo di bere il suo caffè, quando nel locale e ...In occasione della ricorrenza dell’anniversario dell’uccisione del Vice Questore Giorgio Boris Giuliano, ucciso il 21 luglio del 1979 per vile mano mafiosa, la Questura di Palermo ricorderà la figura ...