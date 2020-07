Atalanta, Marino: «Ilicic è un giocatore importante per noi, lo aspettiamo» (Di martedì 21 luglio 2020) Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima della partita contro il Bologna Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della partita contro il Bologna. ZAPATA – «Zapata sta molto bene a Bergamo, mi fa piacere che ci sono club di valore internazionale che si interessano a lui». Ilicic – «Ilicic lo aspettiamo. È un giocatore per noi importante, dobbiamo aspettarlo per questo finale di stagione. Deve recuperare la condizioni, prima recupera meglio è». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

