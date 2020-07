Apple, la Mela sempre più verde: "Emissioni zero entro il 2030" (Di martedì 21 luglio 2020) L'azienda di Cupertino punta a una riduzione del 75% entro il decennio e a sviluppare "soluzione innovative per la rimozione del carbonio" per il restante 25% Leggi su repubblica

elenoirebartoli : RT @repubblica: Apple, la Mela sempre più verde: 'Emissioni zero entro il 2030' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Apple, la Mela sempre più verde: 'Emissioni zero entro il 2030' - Marilenapas : RT @repubblica: Apple, la Mela sempre più verde: 'Emissioni zero entro il 2030' - repubblica : Apple, la Mela sempre più verde: 'Emissioni zero entro il 2030' - Mic_scacca : @HuffPostItalia Ahahahahha Apple? Ma perché? Ma le danno dei soldi a Gwyneth per fare pubblicità all'azienda o ha d… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Mela Apple, la Mela sempre più verde: "Emissioni zero entro il 2030" La Repubblica Gwyneth Paltrow e la nuova foto con Apple Martin: tale madre, tale figlia

L'attrice, domenica, ha pubblicato su Instagram un selfie insieme alla figlia sedicenne, la prima avuta da Chris Martin. E l'immagine ha fatto presto il giro del web. Le due sembrano metà identiche de ...

Apple al lavoro su una Smart Battery Case totalmente wireless

Molti di voi conosceranno le Smart battery Case di Apple. Le tanto amate cover dotate di batteria potrebbero arrivare in una versione totalmente wireless in futuro. Al momento, infatti, l’unica funzio ...

L'attrice, domenica, ha pubblicato su Instagram un selfie insieme alla figlia sedicenne, la prima avuta da Chris Martin. E l'immagine ha fatto presto il giro del web. Le due sembrano metà identiche de ...Molti di voi conosceranno le Smart battery Case di Apple. Le tanto amate cover dotate di batteria potrebbero arrivare in una versione totalmente wireless in futuro. Al momento, infatti, l’unica funzio ...