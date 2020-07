Aniston, foto shock: “Ecco un mio amico col Covid. Indossate le mascherine” (Di martedì 21 luglio 2020) “Questo è il nostro amico Kevin. Perfettamente sano, non un problema di salute pregresso. Questo è il Covid. Questo è reale”. Jennifer Aniston sta portando avanti da tempo una campagna di sensibilizzazione per l’uso delle mascherine, vista l’emergenza ancora alta negli Usa, e la poca attenzione di gran parte dei cittadini. Jennifer ha postato la foto di un suo amico, che si era ammalato ed era stato ricoverato ad aprile, e scritto: Non possiamo essere così ingenui da pensare di poter superare tutto questo. Se vogliamo che questa pandemia finisca, e lo vogliamo giusto?, facciamo la cosa giusta. L’unica cosa importante da fare è indossare la mascherina”. “Pensate solo a chi ha già sofferto per questo orribile virus. Fatelo ... Leggi su dilei

