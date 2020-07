Amber Heard: “Abusata fisicamente da Johnny Depp: mi tirava i capelli, soffocava e lanciava vetri” (Di martedì 21 luglio 2020) Amber Heard. Nel corso di una memoria scritta consegnata all’Alta Corte di Londra, accusa l’ex marito Johnny Depp di avere più volte minacciato di ucciderla. “L’abuso fisico includeva pugni, schiaffi, calci, colpi alla testa e soffocamento. Mi tirava i capelli spingendomi a terra e mi lanciava contro degli oggetti, in particolare vetri di bottiglie”, racconta minuziosamente l’attrice. La causa per diffamazione intentata da Johnny Depp al tabloid The Sun che lo aveva definito “uno che picchiava la moglie” aggiunge un ulteriore tassello alla battaglia legale che ha visto contrapposti in tribunale il divo della saga “Pirati dei Caraibi” e l’ex moglie ... Leggi su limemagazine.eu

