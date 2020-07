Amazon Prime Day partirà il 6 e 7 agosto in India, con l’Italia attesa nei prossimi mesi (Di martedì 21 luglio 2020) Amazon annuncia alcune novità per quanto riguarda la partenza del Prima Day che partirà in data 6 e 7 agosto in India ed entro fine anno negli altri mercati L'articolo Amazon Prime Day partirà il 6 e 7 agosto in India, con l’Italia attesa nei prossimi mesi proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

zazoomblog : Prime date per Amazon Prime Day 2020: anche in Italia a fine anno - #Prime #Amazon #Prime #2020: #anche - lucaviscardi : Quando si terrà l'Amazon Prime Day. Da Amazon, la prima dichiarazione ufficiale, ma senza date. @AmazonNewsItaly… - hwupgrade : Prime Day rimandato, ma si farà. ???? - Agenzia_Dire : L’atteso evento annuale di shopping online di @amazon riservato ai clienti #AmazonPrime si farà. - SteelRevel : RT @HDblog: Ufficiale: Amazon Prime Day si farà entro fine anno anche in Italia -