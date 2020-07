5 Gemelle Sotto Un Tetto: Adam e Dannielle hanno divorziato? (Di martedì 21 luglio 2020) Sarebbero in molti ad aver notato, nel corso dell'ultima stagione di 5 Gemelle Sotto Un Tetto trasmessa anche in Italia su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), che i rapporti tra i coniugi Busby si stessero increspando, e anche per questo a molti fan, non solo della coppia ma anche del programma, sarebbe sorto il dubbio. Adam e Danielle, genitori a tempo pieno delle loro 5 gemelline nonché della primogenita di poco più grande, protagoniste dell'omonimo docu-reality di lifestyle, stanno ancora insieme oppure no? hanno davvero divorziato?Ve lo raccontiamo oggi perché sul web, nelle scorse settimane e più precisamente a pochi giorni dalla fine di giugno, sarebbero apparsi i primi rumors in merito. Su Instagram in particolar modo, le fanpage ... Leggi su blogo

I sospetti dei fan nascevano anche e soprattutto a seguito di alcuni post Instagram pubblicati dallo stesso Adam sul suo profilo online, nei quali si apriva coi fan ammettendo che durante le ...

Estate: Torino, per sfuggire alla calura bagno in piazza Cln

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Per sfuggire alla calura a Torino ci si può concedere un bagno anche nella centralissima piazza Cln. Questa, almeno, è la soluzione adottata da un gruppetto di ragazzi giovan ...

