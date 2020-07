Trump si arrende al virus. Niente più bagni di folla e comizi soltanto sul web (Di lunedì 20 luglio 2020) Roberto Fabbri Svolta imposta dal rischio contagi: "Il voto? Perdere non mi piace: non so se lo accetterei" La cacciata dello stratega elettorale Trumpiano Brad Parscale, avvenuta pochi giorni fa, aveva preso ben pochi di sorpresa. Indicato come il responsabile della figuraccia di Tulsa, con il palazzetto dello sport mezzo vuoto mentre avrebbe dovuto rigurgitare di fans del presidente accorsi da tutto l'Oklahoma, Parscale non solo ha fatto da parafulmine, ma una volta folgorato dal più famoso licenziatore d'America ha consentito a Donald Trump di cambiare radicalmente la strategia per la sua campagna per le presidenziali. Con una delle sue ormai classiche spregiudicate giravolte, «The Donald» ha deciso di rinunciare ai tour da stadio alla Rolling Stones (sì, proprio quelli che gli hanno minacciato cause legali se ... Leggi su ilgiornale

Notiziedi_it : Virus, Trump si arrende alla pandemia: «Addio mega raduni, ora si passa ai tele-comizi» - Gazzettino : Virus, Trump si arrende alla pandemia: «Addio mega raduni, ora si passa ai tele-comizi» - ilmessaggeroit : Virus, Trump si arrende alla pandemia: «Addio mega raduni, ora si passa ai tele-comizi» - giomo2 : RT @globalistIT: Alla fine Trump si 'arrende' al coronavirus: d'ora in poi tele-comizi - globalistIT : Alla fine Trump si 'arrende' al coronavirus: d'ora in poi tele-comizi -