“Scusate”. Serena Enardu, il pianto a dirotto durante il video in diretta: cosa è successo (Di lunedì 20 luglio 2020) Per chi segue il gossip lo sabine: Serena ed Elga Enardu, ex protagoniste di Uomini e Donne, tagliano il traguardo dei 44 anni. Un compleanno in lacrime per l‘ex compagna di Pago, che sul suo profilo Instagram ha divulgato dei video in cui la si vede avere una crisi di pianto. Ma cosa è successo? A quanto pare la troppa emozione per aver ricevuto non poco calore da diversi fan. Eppure quelle della Enardu sono parse lacrime agrodolci, dettate sia dalla vicinanza espressale da alcuni suoi seguaci, sia dal momento non semplice che sta attraversando dal punto di vista sentimentale. Ricordiamo che Serena, dopo aver ricucito con Pago all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha visto nuovamente naufragare la relazione poche ... Leggi su caffeinamagazine

