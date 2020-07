Sassuolo, Carnevali: “De Zerbi resta. Caputo un fuoriclasse…” (Di lunedì 20 luglio 2020) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport delle vicende legate alla stagione neroverde dal mister De Zerbi, ricercatissimo anche da altre squadre, fino al campionato fantastico dei singoli come Berardi e Caputo.Carnevali: "Vogliamo portare avanti il nostro progetto. De Zerbi resta"caption id="attachment 986797" align="alignnone" width="609" Roberto De Zerbi, Sassuolo (Getty Images)/caption"100 anni? Speriamo che questa storia importante continui a lungo. Siamo molto orgogliosi", ha esordito Carnevali parlando del recente traguardo della società. "Il rendimento post lockdown? Già prima della sosta stavamo ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Carnevali Sassuolo, Carnevali: “De Zerbi resta. Caputo un fuoriclasse…” ItaSportPress Sassuolo, De Zerbi: «Punti persi che danno molto fastidio. Dovevamo fare di più»

Il tecnico neroverde deluso per la mancata vittoria a Cagliari: «È giusto che alcuni giovani sbattano la testa, serve più cattiveria» È un pareggio che sta stretto al Sassuolo. Nonostante il dominio e ...

"Mi diverto a giocare ogni tre giorni, dormo poco ed è l'unico limite del periodo. Amo quello che faccio e non mi lamento delle gare alle 17, questa di Cagliari l'abbiamo preparata stamattina, fino a ...

