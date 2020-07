Sanremo 2021, la proposta di ridurre il numero dei giurati in sala stampa porta con sé una domanda. Perché? (Di lunedì 20 luglio 2020) Ne aveva parlato qualche giorno fa al Corriere della Sera e ce lo siamo fatto ripetere anche noi de Ilfattoquotidiano.it: Enzo Mazza della Federazione Industria Musicale Italiana ha lanciato l’idea di ‘restringere’ il voto della sala stampa del festival di Sanremo ai soli critici musicali competenti (sia chiaro, competenti). Lo scorso anno erano 1.271 giornalisti accreditati, tra la sala stampa dell’Ariston Roof e la sala Lucio Dalla al Palafiori ed era possibile esprimere un solo voto per testata. Ora bisognerebbe ridurre il campo. Come mai? Perché sarebbe “una possibile soluzione legata al fatto che la giuria stampa è nata come giuria tecnica. Altrimenti vale tutto. Che differenza ci sarebbe tra una ... Leggi su ilfattoquotidiano

IlContiAndrea : RT @claudoe: La mia. Sanremo 2021, la proposta di ridurre il numero dei giurati in sala stampa porta con sé una domanda. Perché? https://t.… - FQMagazineit : RT @claudoe: La mia. Sanremo 2021, la proposta di ridurre il numero dei giurati in sala stampa porta con sé una domanda. Perché? https://t.… - fattoquotidiano : RT @claudoe: La mia. Sanremo 2021, la proposta di ridurre il numero dei giurati in sala stampa porta con sé una domanda. Perché? https://t.… - claudoe : La mia. Sanremo 2021, la proposta di ridurre il numero dei giurati in sala stampa porta con sé una domanda. Perché?… - WoMoms : Sanremo 2021 date: questa nuova edizione si svolgerà dal 2 al 6 marzo. Amadeus è confermato anche per questa edizio… -