Quota 100 è il problema tra Italia e Olanda (Di lunedì 20 luglio 2020) Quota 100, ovvero la legge del governo Lega-M5S confermata dall’esecutivo M5S-PD, la materia del contendere tra Italia e Olanda. O meglio: è questo l’argomento che utilizzano i paesi frugali, con in testa il premier Mark Rutte che trova la sponda del suo ministro delle Finanze Wopke Hoekstra. Spiega oggi Repubblica: Quota 100, approvata dopo una furiosa battaglia della Lega, consente dal 2019 di andare in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi. «L’Italia – commenta l’Ocse già in un documento della fine dello scorso anno – ha fatto retromarcia rispetto alle misure approvate in precedenza». L’indicatore più comunemente utilizzato per scovare i meccanismi che molti paesi introducono per favorire ... Leggi su nextquotidiano

davidealgebris : Secondo me oggi il modello Populista di comprare voti ciulando sempre i soldi a qualcuno (Giovani / imprese / Europ… - repubblica : Quota 100 punto debole di Roma. L'accusa olandese: è un privilegio - matteosalvinimi : ?? Il viceministro dell’Economia annuncia che Quota 100 non verrà rinnovata, guarda caso come chiesto dall’Europa...… - AlinoLale : RT @rivluc: Ma tipo abolire Quota 100 invece di fracassarci i maroni sui danni del regime fiscale agevolato Olandese? - Tiniric : RT @Alessio_Ram: Il riferimento di Rutte a Quota 100 è un messaggio facile da decodificare: perché dovremmo dare risorse a fondo perduto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Quota 100 Quota 100 punto debole di Roma. L'accusa olandese: è un privilegio La Repubblica Coronavirus, 16 nuovi casi, nessun decesso, nessun ricoverato in terapia intensiva

Raggiungono così quota 8.920, l’86 per cento dall’inizio dei casi totali ... Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,3 per 100 mila ...

Recovery Fund, Conte teme 10 miliardi in meno. E attacca Rutte: non superare il limite, l’Italia ha la sua dignità

DALL’INVIATO A BRUXELLES. A un certo punto dalla delegazione italiana parte una telefonata tecnica al ministero dell’Economia a Roma: «Quanto perdiamo?». A Bruxelles si sta discutendo del bilanciament ...

Raggiungono così quota 8.920, l’86 per cento dall’inizio dei casi totali ... Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,3 per 100 mila ...DALL’INVIATO A BRUXELLES. A un certo punto dalla delegazione italiana parte una telefonata tecnica al ministero dell’Economia a Roma: «Quanto perdiamo?». A Bruxelles si sta discutendo del bilanciament ...