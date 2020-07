“Quando ti sposi?”. E Elettra Lamborghini sorprende tutti con la sua risposta, parecchio inaspettata (Di lunedì 20 luglio 2020) Elettra Lamborghini, ogni occasione è quella giusta per creare l’effetto sorpresa. Di recente la spiaggia otrantina ha visto l’esuberante cantante sfoggiare il suo bikini sotto il caldo sole pugliese. Una fila di fan che non ha saputo resistere alla tentazione di stringere la mano a Elettra, più ‘diva’ che mai. E ancora tante le sorprese che emergeranno prima della fatidica data. Ma in molti ancora si domandano: quando si sposerà? L’indiscrezione sulla data di matrimonio con il suo Afrojack corre veloce. Non si aspetta altro che di sapere la data in cui il fatidico ‘si’ verrà pronunciato, segnando un nuovo inizio della loro storia d’amore. Svelati al momento solo due aspetti della cerimonia, ovvero la location e l’abito bianco. Il Lago di Garda farà ... Leggi su caffeinamagazine

