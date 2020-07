Manifest 2 slitta in seconda serata, e Station 19 2? Come cambia la programmazione di Canale5 (Di lunedì 20 luglio 2020) Solo qualche ora fa vi abbiamo annunciato la decisione della Rai di silurare o, meglio, rimettere in panchina The Resident 2 in attesa di tempi migliori, e adesso dobbiamo confermare che anche Canale5 ha seguito questa strada, almeno in parte, con Manifest 2. I primi episodi della serie NBC andati in onda per due venerdì di seguito, non torneranno il 24 luglio prossimo, almeno non in prima serata.Secondo le ultime novità annunciate proprio da Mediaset e che riguardano il palinsesto di questa settimana sembra che gli episodi in onda venerdì saranno solo due e che l'ora della messa in onda slitterà alla mezzanotte. I fan dovranno attendere quindi quasi le due di notte per terminare la visione dei due episodi, l'ottavo e il nono, in cui Jared è coinvolto con un gruppo di fanatici che vogliono ... Leggi su optimagazine

A causa delle norme anti Covid, slitta a settembre la 4ª edizione del Memorial Diba, che gli altri anni si svolgeva in giungo a Rocca San Casciano per ricordare l’assistente capo della Polizia di ...

Roma, lo show sul green slitta al 2023

Il coronavirus scatena l’effetto domino sui green della Ryder Cup. La pandemia sposta più in là di dodici mesi l’edizione prevista a settembre nel Wisconsin, al Whistling Straits di Kohler, e così per ...

