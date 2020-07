Lecce-Brescia: i salentini inseguono ancora la salvezza (Di lunedì 20 luglio 2020) Lecce e Brescia si sfideranno mercoledì, alle 21.45, in una sfida tra due delle ultime tre della classe. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport per tutti gli abbonati. Lecce La rincorsa alla salvezza si è complicata, ma non è sfumata del tutto. Contro il Genoa, i giallorossi hanno perso l’occasione per sorpassare il grifone in classifica e portarsi in zona salvezza. Nonostante la sconfitta, il Lecce ha avuto un approccio migliore alla gara, rispetto alla formazione di Davide Nicola. Gli uomini di Fabio Liverani sono sembrati più propositivi in attacco e hanno sovrastato gli avversari a centrocampo, grazie anche a un accesissimo Barak. Una grande pecca, nell’ultima sconfitta, è stata la fase difensiva. Il reparto ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Brescia Lecce-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Video/ Genoa Lecce (2-1): highlights e gol. Vittoria catartica per Nicola! (Serie A)

I grifoni conquistano tre punti pesantissimi nel video con i gol e gli highlights di Genoa Lecce 2-1, al Ferraris si consuma il ... non è affatto proibitivo per la squadra di Liverani, il Brescia ha ...

Lotta salvezza: ecco tutto quello che c'è da sapere, calendario alla mano

Primi verdetti in zona retrocessione, la Spal saluta la Serie A con quattro giornate ancora da giocare, mentre Fiorentina e Samp si godono già da stasera la meritata salvezza. Ma in mezzo c'è ancora t ...

