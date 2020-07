Lazio, felicità Lulic: è diventato padre per la terza volta (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA - Non è un periodo felice dal punto di vista sportivo per Senad Lulic , ma in famiglia c'è da festeggiare la nascita del terzogenito. Il capitano della Lazio , ormai fuori da febbraio per la ... Leggi su corrieredellosport

laziolibera : Lazio, felicità Lulic: è diventato padre per la terza volta - sportli26181512 : #Lazio, felicità Lulic: è diventato padre per la terza volta: Il capitano biancoceleste ha dato l’annuncio su Insta… - coccinella53 : RT @Animaribelle8: Di fronte al mare la felicità è un’idea semplice. Lido Papardò, Gaeta, Lazio, Italia ????. - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: FOTO SHOW - Caterina Balivo: 'La felicita` di andare incontro alla mia famiglia tutta insieme su un’isola magica' http… - PoggiVeru : RT @Animaribelle8: Di fronte al mare la felicità è un’idea semplice. Lido Papardò, Gaeta, Lazio, Italia ????. -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio felicità Arrestata coordinatrice del Lazio di «Cambiamo con Toti»: aggravante mafiosa Corriere della Sera