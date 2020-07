Inter, Nainggolan l’arma in più per arrivare a Chiesa (Di lunedì 20 luglio 2020) L'Inter sta iniziando a costruire la rosa in vista della prossima stagione. Dopo l'arrivo di Hakimi in nerazzurro, Marotta punta ad inserire altri giovani di qualità in rosa.LINEA VERDEcaption id="attachment 902995" align="alignnone" width="1024" Antonio Conte (Getty Images)/captionLa società di Suning per gli anni che verranno intende gettare le basi per costruire una rosa giovane e piena di calciatori U25, che garantiscano un rendimento costante e un futuro tecnico alla squadra. Antonio Conte ha approvato il progetto nerazzurro e vuole progettare un team pieno di talenti in ogni zona del campo, in modo da diventare un modello europeo a cui ispirarsi per gli altri club. In questa direzione va la trattativa impostata in questi giorni per Federico Chiesa.LA STRATEGIAcaption id="attachment 523525" align="alignnone" width="1024" ... Leggi su itasportpress

MediaFbi : Inter: Nainggolan per arrivare a Chiesa, ma la Fiorentina... - romanewseu : #Calciomercato, l’#Inter punta ad offrire #Nainggolan nell’affare #Chiesa #ASRoma #RomanewsEU… - sportli26181512 : Inter: Nainggolan per arrivare a Chiesa, ma la Fiorentina...: L'Inter non molla Federico Chiesa: secondo...… - FCInterLove : @marifcinter Kante sarebbe il titolare di Barella, considerando che Sensi è il più forte dell'Inter (ad alternarsi… - infoitsport : Calciomercato Inter, Nainggolan più lontano | I dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Nainggolan Inter, Nainggolan l’arma in più per arrivare a Chiesa ItaSportPress Calciomercato Inter, Nainggolan più lontano | I dettagli

Il tecnico avrebbe potuto tranquillamente bacchettare Zaniolo nelle segrete stanze di Trigoria, evitando di dare risalto a una banalissima vicenda di campo come tante altre. Questa doverosa premessa è ...

Inter, dal calendario al mercato: l'ultimo schiaffo di Conte a Marotta

Chissà cosa avrebbe detto Antonio Conte del contatto fra Iuliano e Ronaldo, se quella sera del 1998 avesse vestito la maglia nerazzurra. Al tempo, capitano della Juve di Lippi e di Moggi, difese stren ...

Il tecnico avrebbe potuto tranquillamente bacchettare Zaniolo nelle segrete stanze di Trigoria, evitando di dare risalto a una banalissima vicenda di campo come tante altre. Questa doverosa premessa è ...Chissà cosa avrebbe detto Antonio Conte del contatto fra Iuliano e Ronaldo, se quella sera del 1998 avesse vestito la maglia nerazzurra. Al tempo, capitano della Juve di Lippi e di Moggi, difese stren ...