Fiumicino | stretta sulla movida | chiuso un locale a causa degli assembramenti E fioccano le multe

Fine settimana intenso per le pattuglie della Polizia locale di Fiumicino, guidate dalla comandante Lucia Franchini. «Le nostre donne e i nostri uomini hanno pattugliato tutta la città anche per verificare che venisse rispettata l'ultima ordinanza emanata dal sindaco – spiega Franchini – E proprio per la violazione di quell'ordinanza, è stato notificato un provvedimento di chiusura di tre giorni per le giostre installate a Piazzale Mediterraneo che non avevano rispettato l'orario di chiusura». Leggi anche: Paura in spiaggia a Fiumicino: boccone non ingerito correttamente, bimba rischia di soffocare Controlli Fiumicino: chiuso un locale per assembramenti «Specialmente sabato sera – prosegue la ...

"Isolamento per 14 giorni e sorveglianza sanitaria per chi proviene da tutti i Paesi extra Schengen". Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, non c'è altra soluzione per arginare la diffusione ...

