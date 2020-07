Diva Tommei protagonista del primo appuntamento di “illimitHER” (Di lunedì 20 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Debutta il 21 luglio alle 17 con Diva Tommei il programma di incontri di mentorship e role modeling illimitHER, nato per promuovere la cultura STEM e ispirare i giovani, in particolare le ragazze, a intraprendere strade coraggiose e alternative sia negli studi che nel lavoro.Diva, unica italiana ad essere inserita, a soli 34 anni, nella classifica “50 Top Women in Tech” stilata per la prima volta per l’Europa nel 2018 da Forbes, sarà protagonista dell’incontro “Donne STEM: come compiere il salto dalla ricerca allo startupping”.Biotecnologa, inventrice e imprenditrice, Diva Tommei è una giovane donna che racconterà il suo percorso a tante altre giovani per ispirarle a intraprendere percorsi di studi e ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Diva Tommei Diva Tommei protagonista del primo appuntamento di “illimitHER” Il Denaro Diva Tommei protagonista del primo appuntamento di “illimitHER”

MILANO (ITALPRESS) – Debutta il 21 luglio alle 17 con Diva Tommei il programma di incontri di mentorship e role modeling illimitHER, nato per promuovere la cultura STEM e ispirare i giovani, in partic ...

Formazione digitale: nasce il programma per avvicinare le donne alla cultura Stem

Il primo appuntamento in calendario, in data 21 luglio, avrà come ospite la biotecnologa Diva Tommei, direttrice della innovation factory per startup ad alto impatto tecnologico Eit Digital Italia.

MILANO (ITALPRESS) – Debutta il 21 luglio alle 17 con Diva Tommei il programma di incontri di mentorship e role modeling illimitHER, nato per promuovere la cultura STEM e ispirare i giovani, in partic ...Il primo appuntamento in calendario, in data 21 luglio, avrà come ospite la biotecnologa Diva Tommei, direttrice della innovation factory per startup ad alto impatto tecnologico Eit Digital Italia.