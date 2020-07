Decreto Rilancio in vigore, Anief: per scuola solo un “antipasto” (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Da poche ore in vigore il Decreto Rilancio convertito in via definitiva al Senato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Diverse le disposizioni previste, in particolare, per il rientro in sicurezza a scuola che coincide con l’inizio del prossimo anno scolastico, rispondendo alle disposizioni contenute nel documento del Comitato tecnico-scientifico approvato, ormai, da alcune settimane. Il giovane sindacato della scuola Anief, si legge nel comunicato ufficiale, “considera le novità apportate come una sorta di “antipasto” in vista della prossima Legge di bilancio: è necessario, infatti, incrementare l’organico del personale docente ed ATA, procedendo ad almeno 150 mila assunzioni aggiuntive di insegnanti e a 40 mila ... Leggi su quifinanza

