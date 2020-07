Concordo, questo calcio è noioso, sembra finto. Ma non toccatemi la fisica applicata (Di lunedì 20 luglio 2020) Ilaria Puglia nell’ambito delle abituali pagelle osserva tra l’altro ciò che anche io provo. Una noia mortale di fronte ad un spettacolo calcistico caratterizzato da tre negatività. Si gioca con il caldo. E il fisico dei calciatori è messo a dura prova. Si gioca ogni tre giorni. E, a parte la fatica, ciò comporta che non ci si alleni. Quindi che non si possano correggere gli errori. Né sperimentare nuovi schemi. Provare nuovi moduli. E, cosa più grave, si gioca senza pubblico. E il pubblico con la sua partecipazione emotiva e appassionata, i suoi cori, le sue trovate è una parte fondante del gioco del calcio. Non qualche cosa di esterno ad esso. Cosicché le partite sembrano alla fin fine tutte amichevoli estive. Noiose, lente, senza grinta. Quasi finte. Fin qui, come quasi sempre, ... Leggi su ilnapolista

annoiata5 : @pale_blue_ric Su questo concordo. Mi limitavo a commentare il 'diagnosi avventate', qui non sono ipotesi, l'ha pro… - napolista : Concordo, questo calcio è noioso, sembra finto. Ma non toccatemi la fisica applicata Il pregiudizio crociano nei co… - GabrieleIuvina1 : @MCampadelli @antaronn @gbponz @vicovenez @crialicata @CarloStagnaro Concordo. Vorrei vedere i giovani di questo pa… - alfonso2mila : @lucascapecch1 @SantucciFulvio Mi riferivo anche a questo, concordo. - MicSchw : @marattin Concordo pienamente con la sua affermazione, riportata nel titolo dell'articolo. Inoltre le ricordo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Concordo questo Ponte Morandi, Conte: assurdo, concordo con comitato vittime askanews 'e l'a='0'a='0'a='0'a='0'a='0'a='0'a='0'a

Concordo pienamente con quanto scritto dal sindacato dei Vigili del Fuoco, anzi, confermo che sul fronte del soccorso e dell'emergenza questa ennesima imposizione dell'Europa è un vero buco nell'acqua ...

Gli scienzati tentati dalla politica. Da Lopalco a Pregliasco: «Giusto impegnarsi nella società»

Molti colleghi gli danno ragione, a cominciare da Pregliasco. «Concordo con Lopalco: questa emergenza Covid ha messo in evidenza l'importanza dell'impegno di ognuno di noi ricercatori. E come Anpas (A ...

Concordo pienamente con quanto scritto dal sindacato dei Vigili del Fuoco, anzi, confermo che sul fronte del soccorso e dell'emergenza questa ennesima imposizione dell'Europa è un vero buco nell'acqua ...Molti colleghi gli danno ragione, a cominciare da Pregliasco. «Concordo con Lopalco: questa emergenza Covid ha messo in evidenza l'importanza dell'impegno di ognuno di noi ricercatori. E come Anpas (A ...