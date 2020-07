Braida: «Terrei Pioli. Rangnick non conosce il nostro calcio» (Di lunedì 20 luglio 2020) Braida ha parlato del futuro della panchina rossonera, non vedendo di buon occhio la convivenza Pioli e Rangnick per i motivi sotto riportati Braida ha parlato del futuro della panchina rossonera, non vedendo di buon occhio la convivenza Pioli e Rangnick per i motivi sotto riportati Terrei Pioli- «Pioli sta facendo benissimo. Conosco persone in Germania che di Rangnick me ne hanno parlato bene, una settimana fa era in Svizzera a vedere una partita, è uno che si muove però mi Terrei Pioli, perché conosce il nostro calcio. Rangnick no. Rangnick dovrebbe invece pagare un periodo ... Leggi su calcionews24

