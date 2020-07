Bordoni-Cucunato: Raggi deve chiarire pianto anti roghi (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “Eur circondato dai roghi, Via del mare e via Ostiense chiuse per incendio, l’emergenza si abbatte sulla viabilita’ della Capitale. Raggi chiarisca su piano anti-roghi perche’ la situazione si aggrava di ora in ora. Non bastava l’incendio a Santa Palomba, l’incendio a Tor di Valle, le fiamme in vari punti della Pontina e nemmeno la situazione fuori controllo a Castel romano, da due giorni la Magliana brucia senza sosta.” Cosi’ consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni e Piero Cucunato consigliere municipale capogruppo del IX Municipio “Il Municipio e’ circondato su piu’ fronti dai roghi che i vigili del fuoco stanno fronteggiando con elicotteri e aeri ... Leggi su romadailynews

LavoroLazio_com : Roma, Bordoni-Cucunato (Lega): 'Allacci abusivi a rete idrica pubblica di Mostacciano?' (FOTO) 'Quello che un tempo… - GHERARDIMAURO1 : Ostia Tv: Bordoni-Cucunato (Lega): 'Allacci abusivi alla rete idrica pubblica di Mostacciano?'. -

Ultime Notizie dalla rete : Bordoni Cucunato Bordoni-Cucunato: Raggi deve chiarire pianto anti roghi RomaDailyNews Bordoni-Cucunato (Lega): "Allacci abusivi alla rete idrica pubblica di Mostacciano?"

Così consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni e Piero Cucunato consigliere municipale e capogruppo del IX Municipio - "Siamo a Mostacciano, in un quartiere residenziale, dove l ...

Comunali 2021, il centrodestra "distratto" dalla corsa alla Regione. Ecco i nomi per i municipi

Il nome del candidato sindaco alle elezioni comunali del 2021 non c'è ancora. Un manager lontano dai partiti e rigorosamente romano sarebbe nei desiderata di Matteo Salvini, a quanto dichiara in pubbl ...

Così consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni e Piero Cucunato consigliere municipale e capogruppo del IX Municipio - "Siamo a Mostacciano, in un quartiere residenziale, dove l ...Il nome del candidato sindaco alle elezioni comunali del 2021 non c'è ancora. Un manager lontano dai partiti e rigorosamente romano sarebbe nei desiderata di Matteo Salvini, a quanto dichiara in pubbl ...