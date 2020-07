Bicarbonato di sodio: tre modi per utilizzarlo sul bucato (Di lunedì 20 luglio 2020) Gli utilizzi del Bicarbonato di sodio in ambito domestico sono innumerevoli. Ecco tre modi semplici per rendere il vostro bucato più bianco, morbido e profumato… Il Bicarbonato di sodio è un deodorante e un detergente naturale. Aggiungendolo al bucato, puoi lavare gli indumenti in modo delicato, oltre a eliminare gli odori e le macchie difficili. … L'articolo Bicarbonato di sodio: tre modi per utilizzarlo sul bucato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Gli utilizzi del bicarbonato di sodio in ambito domestico sono innumerevoli. Ecco tre modi semplici per rendere il vostro bucato più bianco, morbido e profumato… Il bicarbonato di sodio è un ...

A casa è possibile realizzare una lozione al cetriolo in maniera molto semplice. Basta infatti centrifugare il cetriolo e unirvi un cucchiaio di bicarbonato di sodio per formare un impacco cremoso. Si ...

