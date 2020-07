Benevento5, accordo con Dello Iacovo: sarà responsabile del settore giovanile (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiValorizzare le enormi potenzialità dei calcettisti made in Sannio. Va in questa direzione la scelta del Benevento5 di affidare il ruolo di responsabile del settore giovanile all’allenatore Gerardo Dello Iacovo che avrà il compito di dare un ulteriore slancio alla cantera giallorossa che in questi anni ha già dato tante soddisfazioni al sodalizio del direttore generale Antonio Collarile. “Ho accolto con grande entusiasmo – spiega Dello Iacovo – questa proposta ed è per me una sfida allettante perché ritengo che ci siano tutti i presupposti, sia societari e sia come bacino di utenza, per traghettare il settore giovanile del Benevento 5 ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Benevento5 accordo Benevento5, accordo con Dello Iacovo: sarà responsabile del settore giovanile anteprima24.it Benevento 5: Dal Domitia arrivano i primi ingaggi, Piperno e Ferrante

Inizia a prendere forma il Benevento5 di mister Breglia con il sodalizio giallorosso che si è assicurato le prestazioni del laterale Antonio Piperno e del centrale difensivo Luigi Ferrante. Entrambi s ...

Inizia a prendere forma il Benevento5 di mister Breglia

con il sodalizio giallorosso che si è assicurato le prestazioni del laterale Antonio Piperno e del centrale difensivo Luigi Ferrante. Entrambi - ricorda la nota diffusa alla stampa - sono reduci dalla ...

Inizia a prendere forma il Benevento5 di mister Breglia con il sodalizio giallorosso che si è assicurato le prestazioni del laterale Antonio Piperno e del centrale difensivo Luigi Ferrante. Entrambi s ...con il sodalizio giallorosso che si è assicurato le prestazioni del laterale Antonio Piperno e del centrale difensivo Luigi Ferrante. Entrambi - ricorda la nota diffusa alla stampa - sono reduci dalla ...