Basaksehir campione | in Turchia Erdogan si è preso anche il calcio

L'anno scorso, l'Istanbul Basaksehir perse il campionato al fotofinish. Nonostante un buon vantaggio in classifica, il Galatasaray ebbe un andamento migliore, vinse lo scontro diretto alla penultima giornata e chiuse con due punti di vantaggio. Ma stavolta l'impresa della rimonta non è riuscita al Trabzonspor e la quarta squadra della capitale turca ha potuto festeggiare il primo titolo della sua storia. In nessun angolo del paese, però, riscuote simpatia, se non nel quartiere di Istanbul che le dà il nome, a causa degli evidenti legami che ci sono con Recep Erdogan, il presidente della Turchia. La media degli spettatori, a metà dell'anno scorso, era di 2.500 a partita in una città che conta oltre 15 milioni di abitanti. Il presidente, Goksel Gumusdag, è un funzionario ...

