Xbox Series X | la next-gen di Microsoft riassunta in quattro punti chiave

Fra pochissimi giorni, Microsoft terrà un nuovo importante evento dedicato a Xbox Series X, ovvero l'Xbox Games Showcase, un livestream esclusivamente dedicato ai giochi next-gen, con grande focus sui first-party. Gli interessati dovranno sintonizzarsi sui canali Microsoft, il prossimo 23 luglio alle ore 18.In anticipazione dell'evento, la compagnia ha voluto illustrare al grande pubblico la propria visione e strategia, per quella che sarà l'avventura next-gen. Niente sproloqui o discorsi logorroici: il pensiero di Microsoft è stato riassunto in quattro punti chiave, sintetici ma carichi di significato.Cosa significherà scegliere Xbox Series

