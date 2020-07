Uccide i due figli di 4 e 8 anni, poi inscena il loro suicidio: la scoperta atroce della polizia (Di domenica 19 luglio 2020) Lisa Snyder, una donna di 37 anni, è accusata per l’omicidio dei suoi due figli piccoli. Si aggiungono altri dettagli osceni a ciò che ha fatto. Siamo a Reading, in Pennsylvania. La notizia ha sconvolto irrimediabilmente tutti gli Stati Uniti e fatto il giro dei notiziari. Una donna, Lisa Snyder, dell’età di 37 anni è … L'articolo Uccide i due figli di 4 e 8 anni, poi inscena il loro suicidio: la scoperta atroce della polizia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

baealik : se mamma vede che sono sveglia da due ore e non ho fatto ancora un cazzo mi uccide - fabriziosbardel : 19.07.92 la mafia uccide giudice P.Borsellino, soltanto 57 giorni dopo aver ucciso altra icona dell'antimafia G.Fal… - PianificazioneT : RT @monicaguizzardi: #Palermo il 15/7/20, giorno della #Santuzza. Mentre il Papireto ingiustamente sotterrato esonda e si riappropria del s… - ieraci29 : 'Quando sono diventato padre, ho capito che i genitori hanno due compiti fondamentali. Il primo è quello di difende… - gcfitvly : adesso chiedo a mia madre se posso prendere due album che in realtà sono tre perché uno è un set adesso mi uccide????… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide due

Lisa Snyder, una donna di 37 anni, è accusata per l’omicidio dei suoi due figli piccoli. Si aggiungono altri dettagli osceni a ciò che ha fatto. Siamo a Reading, in Pennsylvania. La notizia ha sconvol ...Maltempo nel catanese, una tromba d'aria scoperchia una casa di riposo a Scordia Un forte nubifragio si è abbattuto in provincia di Catania. A Scordia ci sarebbe anche stata una tromba d'aria con vent ...