Tè alla passiflora per combattere l’insonnia e rilassarsi (Di domenica 19 luglio 2020) Il tè alla passiflora, infuso preparato con gli steli, le foglie e i fiori dell’omonima pianta, è utilizzato da tempo come rimedio per combattere l’insonnia e, in generale, per favorire il relax. Da diverso tempo a questa parte, la scienza ha approfondito molto i suoi benefici da questo punto di vista. Degno di nota a tal proposito è uno studio in doppio cieco pubblicato nel 2011 e condotto da un team di esperti della Monash University di Victoria (Australia). L’equipe in questione si è concentrata sulla situazione di un campione di 41 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Invitati a consumare infuso alla passiflora e ad autoriferire, attraverso la compilazione di un diario, i dettagli relativi alla qualità del ... Leggi su dilei

