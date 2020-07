Sondaggi, l’incredibile ascesa di Giorgia Meloni: in un anno supera il M5S e “ruba” voti a Salvini (Di domenica 19 luglio 2020) Giorgia Meloni ormai vola nei Sondaggi e stacca tutti. Sebbene non abbia scavalcato la leadership del leader del Carroccio nel centrodestra, sicuramente il partito di Giorgia Meloni in 12 mesi ha conquistato più consensi della Lega, che in un anno registra un notevole calo di preferenze. La fotografia di un’opposizione dove emerge sempre più forte e chiara la presenza di Fratelli d’Italia la restituisce l’ultimo Sondaggio Tecnè, che fotografa l’ascesa da record di Fratelli d’Italia: negli ultimi 12 mesi hanno guadagnato 9,6 punti. Di contro, dal Papeete a oggi, Matteo Salvini ne ha persi 12. Risultato: a luglio ... Leggi su tpi

