Simeone | «Sul mercato abbiamo le idee chiare» – VIDEO

Diego Simeone ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad: queste le sue parole Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad. Queste le parole del tecnico dei Colchoneros. «Sul fronte mercato parliamo sempre con Miguel (Angel Gil, CEO) e Andrea (Berta, ds) per discutere di quello che abbiamo bisogno e sulle aspettative che abbiamo. abbiamo le idee chiare su quello che ci serve. Certamente non lo diciamo apertamente ma abbiamo una squadra che sta crescendo».

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6; Pisacane 5, Ceppitelli 6, Carboni 4.5; Faragò 5.5, Nandez 6, Birsa 5 (46' Ladinetti 6), Rog 6.5 (90' Klavan s.v.), Mattiello 5; Pereiro 5 (46' Simeone 6), Joao Pedro 6.5. A ...

Cagliari-Sassuolo, 34ª giornata della Serie A 2019/20: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, tabellino e sintesi Di nuovo gol e punti. Ma sono gli unici aspetti positiva della g ...

