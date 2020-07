Recovery Fund, vertice Ue in bilico. Conte: no ai ricatti dei frugali (Di domenica 19 luglio 2020) Il presidente Michel ha presentato sabato ai capi di Stato e di governo una nuova bozza di bilancio, rispetto alle proposte precedenti. Ha confermato i tetti sia del bilancio (1.074 miliardi di euro) sia del Fondo (750 miliardi di euro), ma ha modificato le proporzioni soprattutto di quest'ultimo. Anziché 500 miliardi di sussidi e 250 miliardi di prestiti, prevedeva 450 miliardi di sussidi e 300 miliardi di prestiti, per venire incontro ai paesi che non vogliono sovvenzioni e preferiscono linee di credito Leggi su ilsole24ore

borghi_claudio : Se uno mi chiedesse cosa fossero le mie aspettative prima dell'Eurosummit di oggi la risposta è semplice: NESSUNA.… - Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - Keynesblog : Basta cazzate. I soldi del Recovery Fund si ottengono sulla base di un piano da presentare all'Europa che deve appr… - PeranAndreaPer : RT @mgmaglie: Una mano a gente che ha lavorato tutta la vita, #quota100, colpevole. Il #redditodicittadinanza, diventato una mano a non fa… -