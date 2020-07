Le previsioni meteo di lunedì 20 luglio (Di domenica 19 luglio 2020) Le previsioni meteo di lunedì 20 luglio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Bel tempo anche al Sud. Le previsioni meteo di lunedì 20 luglio – Condizioni in generale miglioramento sulla penisola con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti Bel tempo sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili addensamenti interesseranno solo i rilievi alpini. Le temperature faranno registrare un sensibile incremento con le massime che raggiungeranno i 34 gradi. Centro – Cielo sereno sulle regioni centrali, temperature in aumento Ampi soleggiamenti sulle regioni centrali ma con possibili ... Leggi su newsmondo

