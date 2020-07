La giacca di jeans “intelligente”: l’idea di Google e Levi’s (Di domenica 19 luglio 2020) Grandi novità dal mondo della tecnologia wearable: Google e Levi’s insieme per presentare l’ultima frontiera della tecnologia indossabile. Si tratta della prima giacca di jeans “intelligente”, utilissima mentre si cammina o si è in bici. Basterà infatti toccare il polsino, per far partire la riproduzione di una playlist musicale, aggiornare l’itinerario sulle mappe per raggiungere una destinazione, gestire chiamate e messaggi. La giacca arriverà nei negozi in autunno al prezzo di 350 dollari. Un costo all’apparenza elevato, che in realtà è dettato dalla tecnologia assolutamente innovativa e dalla qualità del tessuto del brand icona dell’abbigliamento “made in USA”. Una giacca di ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : La giacca di jeans “intelligente”: l’idea di Google e Levi’s - anneintherye : Raga 19 gradi a metà luglio di sera fa freschetto e sono fuori con la giacca di jeans sono oltremodo felicissima e… - titofaraci : Giacca di un vestito, ma con i jeans. Maglietta nera, NB nere. A posto. - papinix71 : @titofaraci Giacca, jeans, sneakers e camicia con gemelli. Gemelli tipo questi - andrew_mella : @titofaraci Jeans, giacca e molta, molta cazzimma -

Ultime Notizie dalla rete : giacca jeans 12 modi cool di indossare il giubbino jeans Marie Claire Barbara D’Urso mini abito e décolleté in vista, dettaglio ‘imperdonabile’: «Questo è veramente troppo»

Barbara D’Urso strepitosa, sempre più affascinante. La 63enne, che ha debuttato in televisione alla fine degli anni settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 ...

Pierfrancesco Favino, 5 lezioni di stile

L’attore, appena premiato con il Nastro d’Argento per la sua interpretazione in «Hammamet», non ha solo stoffa da vendere: ha anche parecchio stile. Ecco cosa ci insegnano i suoi look più belli Pierfr ...

Barbara D’Urso strepitosa, sempre più affascinante. La 63enne, che ha debuttato in televisione alla fine degli anni settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 ...L’attore, appena premiato con il Nastro d’Argento per la sua interpretazione in «Hammamet», non ha solo stoffa da vendere: ha anche parecchio stile. Ecco cosa ci insegnano i suoi look più belli Pierfr ...