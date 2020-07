Juve alla ricerca della solidità, Sarri “Lazio grande squadra” (Di domenica 19 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus per provare a chiudere definitivamente il discorso scudetto, la Lazio per tentare di riaprire il discorso tricolore. Quella di domani alle 21.45 all'Allianz Stadium tra i bianconeri ed i biancocelesti è in qualche modo una gara spartiacque per il campionato di entrambe le squadre. “La Lazio ha disputato una grandissima stagione, da grande squadra – ha detto il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri, in conferenza stampa -. E' una partita difficile, contro una squadra forte”. La formazione di Sarri nelle ultime tre partite ha racimolato solamente due punti, subendo ben nove reti: “In questo momento – ha proseguito il tecnico dei bianconeri – non abbiamo problemi a fare gol, dobbiamo essere più solidi. Serve continuità, ... Leggi su iltempo

