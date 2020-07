Follia a Napoli: assembramenti in stazione per misurare la temperatura dei viaggiatori. Un solo varco aperto. L'INCREDIBILE (Di domenica 19 luglio 2020) Il video esclusivo di Leggo in questo senso è piuttosto esplicativo. Diventa urgente e doveroso intervenire al più presto per aumentare il numero di addetti all'operazione di misurazione della ... Leggi su leggo

ndl00 : Cedere #Milik, a mio modesto parere, è una follia. Attaccante di un’altra categoria. Se lo metti al centro di un pr… - coi_dai : RT @claudio_2022: Assurdo, il tribunale di Napoli si inventa il salvacondotto del covid per accogliere tutti. Protezione umanitaria da chi… - news24_napoli : Coronavirus, follia spagnola: partita di calcio tra infetti e non… - MarieSchillaci : RT @claudio_2022: Assurdo, il tribunale di Napoli si inventa il salvacondotto del covid per accogliere tutti. Protezione umanitaria da chi… - Dario70864607 : RT @claudio_2022: Assurdo, il tribunale di Napoli si inventa il salvacondotto del covid per accogliere tutti. Protezione umanitaria da chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Napoli Napoli choc, assembramenti in stazione per misurare la temperatura dei viaggiatori. IL VIDEO Il Gazzettino Napoli choc, assembramenti in stazione per misurare la temperatura dei viaggiatori. IL VIDEO

Follia a Napoli. Follia accompaganta da un paradosso: per evitare il contagio da Coronavirus è stato di fatto creato un assembramento talmente pericoloso da essere il luogo ideale dove contagiarsi e a ...

Pozzuoli, parcheggia nel posto per disabili, poi picchia il vigile che lo multa: arrestato

Una vera e propria follia quella andata in scena, nella tarda serata di ieri, sul lungomare di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: un uomo di 38 anni è stato arrestato per aver aggredito un agente de ...

Follia a Napoli. Follia accompaganta da un paradosso: per evitare il contagio da Coronavirus è stato di fatto creato un assembramento talmente pericoloso da essere il luogo ideale dove contagiarsi e a ...Una vera e propria follia quella andata in scena, nella tarda serata di ieri, sul lungomare di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: un uomo di 38 anni è stato arrestato per aver aggredito un agente de ...