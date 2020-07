Coronavirus, tre morti e 218 casi positivi in più: 51 sono in Emilia Romagna, 48 in Veneto (Di domenica 19 luglio 2020) In Italia altre tre persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal con il totale dei decessi che è arrivato a 35.045. . I nuovi positivi sono invece 218 . È quanto diramato dal ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - Corriere : L’immunità sembra perdersi tre mesi dopo l’infezione - TommasoCurzio : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 nuovi p… - PerutaAntonio : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 nuovi p… - EugenioCardi : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 nuovi p… -