Cambiamento climatico e abbandono della terra, così le locuste hanno invaso la Sardegna (Di domenica 19 luglio 2020) La peggiore invasione di cavallette degli ultimi 70 anni e la Sardegna richiede lo stato di calamità naturale. Gli operatori locali e i sindaci della provincia di Nuoro invocano interventi urgenti per un assalto di oltre 30 mila ettari. Milioni di esemplari che in breve si sono impadroniti dei campi coltivati di almeno 13 comuni. Una situazione che come scrive Coldiretti «sta mettendo in ginocchio gli agricoltori, costretti ad anticipare il raccolto o addirittura a destinarlo ad alimentazione degli animali». La Valle del Tirso, nel cuore della regione, è stata raggiunta dalla prima ondata di locuste a maggio, direttamente dall’Africa e dal Medio Oriente, dove hanno già devastato 23 paesi. «Ora si preparano a deporre», spiega il presidente ... Leggi su open.online

weincludedorg : RT @elenaliviapenna: ??????? Che c’entrano le renne con il cambiamento climatico? Scrivo e ve lo dico, stay tuned! ?? • • • #biodiversity #parc… - elenaliviapenna : ??????? Che c’entrano le renne con il cambiamento climatico? Scrivo e ve lo dico, stay tuned! ?? • • • #biodiversity… - GBertaiola : Senza contare che sarà divertentissimo affrontate il cambiamento climatico con queste logiche. - ArturoF1971 : RT @manginobrioches: Peraltro, vorrei farvi notare che i legafasciosovranisti che negano il cambiamento climatico e scherniscono Greta sono… - SimoneRicotta : @NicolaPorro @MaxDelPapa Ma ci prende per scemi? Un giornalista s'informa prima di scrivere stronzate. E lei perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiamento climatico Le parole del cambiamento climatico, spiegate LeNius Business news: Zimbabwe, ministro delle Finanze prevede contrazione economica del 4,5 per cento nel 2020

Harare, 19 lug 06:00 - (Agenzia Nova) - L'economia dello Zimbabwe dovrebbe ridursi del 4,5 per cento quest'anno a causa delle ricadute della pandemia di Covid-19 e di una brutale siccità legata al cam ...

Business news: Angola, Ifad stanzia 29 milioni di dollari per i piccoli produttori

Roma, 19 lug 06:00 - (Agenzia Nova) - L'Angola e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) hanno firmato a Roma un accordo di finanziamento per un importo di 29,8 milioni di dollari per ...

Harare, 19 lug 06:00 - (Agenzia Nova) - L'economia dello Zimbabwe dovrebbe ridursi del 4,5 per cento quest'anno a causa delle ricadute della pandemia di Covid-19 e di una brutale siccità legata al cam ...Roma, 19 lug 06:00 - (Agenzia Nova) - L'Angola e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) hanno firmato a Roma un accordo di finanziamento per un importo di 29,8 milioni di dollari per ...