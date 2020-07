Boschi & Co. si danno alla pazza gioia. Ecco come gufano Conte al vertice Ue (Di domenica 19 luglio 2020) Mentre Giuseppe Conte combatteva con Rutte nel vertice Ue i suoi alleati renziani erano in trepidante attesa in uno dei più noti locali sul mare di Ischia. Pronti ad esplodere in una festa in caso di sconfitta di Conte al vertice Ue, come fanno i più amorevoli compagni di governo. Ecco quando sembrava davvero mettersi male la pazza gioia esplosa sabato notte sui volti di Maria Elena Boschi, Gennaro Migliore e Luciano Nobili fra gli altri dell'allegra combriccola. In mezzo a tutti lo chef che stava pensando a quale altro lavoro riconvertirsi meglio seguendo i materni consigli del viceministro dell'Economia Laura Castelli. Leggi su iltempo

Mentre Giuseppe Conte combatteva con Rutte nel vertice Ue i suoi alleati renziani erano in trepidante attesa in uno dei più noti locali sul mare di Ischia. Pronti ad esplodere in una festa in caso di ...

Si perde nei boschi sopra Morterone, recuperato dai soccorsi

MORTERONE – Soccorso Alpino in azione nel primo pomeriggio di domenica a causa di un escursionista disperso nei boschi sopra Morterone. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 13: sul posto un ...

